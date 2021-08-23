Горняк22: Как избавиться от долгов и финансовых проблем на убывающую луну с 23 августа

Монеты. Рубли Фото: pixabay.com

Энергетика убывающей луны подходит для того, чтобы попрощаться с денежными сложностями и эффективно избавиться от долгов. Достаточно провести ритуал, уверены астрологи

В августе полнолуние выпало на 22 августа. Провести ритуал на избавление от долгов необходимо в первые три дня после полнолуния, настаивают эксперты.

Нужно написать список долгов – в точных цифрах и с целями, на что занимали деньги. Лист со списком долгов положить на подоконник после заката под стакан с чистой водой. В стакан нужно положить столько монет, сколько пунктов в списке долгов, пишет Dailyhoro.

С утра воду выливают за порог.

«Долги прочь выгоняю, из дома и из жизни провожаю», – говорят при этом.

Список долгов сжигают и развеивают, монетки кидают на перекрестке через левое плечо и не оборачиваются. Со словами:

«От долгов откупаюсь, трудностей больше не знаю, на счастливую жизнь не занимаю».

А последнюю монетку астрологи рекомендуют положить у входной двери дома. Это должно помочь откупиться от будущих долгов.

ТОЛК