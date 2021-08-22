Горняк22: В Барнауле не будет массовых торжеств на День флага
Флаг России. Триколор Фото: pixabay.com
Часть событий пройдет в онлайн-режиме, другие – с ограниченным количеством участников и соблюдением противоэпидемических мер
В Барнауле не будут проводить массовые мероприятия в честь Дня флага, который ежегодно отмечается в России 22 августа. Об этом сообщил пресс-центр администрации города.
«В День государственного флага России массовых торжеств в Барнауле не будет», – говорится в сообщении.
Уточняется, что часть эвентов пройдет в онлайн-режиме, другие – с ограниченным количеством участников и соблюдением противоэпидемических мер.
Так, в этот день активисты торжественно поднимут государственный флаг на набережной Оби. В течение дня в наиболее людных местах на улицах города будут раздавать трехцветные ленты. Молодежный праздник пройдет в парке «Центральный».
Ранее «Толк» рассказывал о том, как прошел День России в Барнауле.