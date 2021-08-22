Горняк22: Второй за день торговый центр эвакуировали в Барнауле
Пожарные машины Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
По данным соцсетей, в обоих случаях поступили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Правоохранители отрабатывают эту информацию
В Барнауле днем 21 августа эвакуировали персонал и посетителей торгового центра Plaza, сообщает «Алтайская правда».
По данным ресурса, эвакуацию провели из-за анонимного сообщения о якобы заложенной в здании бомбе. На месте работают правоохранительные органы, ТЦ обследуют кинологи с собаками.
Среди эвакуированных оказался и сотрудник «Алтайской правды» – несмотря на выходной день, многие офисы в этот день работают. В самой Plaza также располагается крупный фитнесс-клуб.
Этот ТЦ стал вторым за день в городе, откуда экстренно вывели людей. Ранее стало известно, что эвакуация прошла в ТЦ «Алтай».
UPD: Также поступает информация, что идет эвакуация из ТЦ «Гулливер» и «Балтик Стрит».