Горняк22: В Барнауле не будет массовых торжеств на День флага

Флаг России. Триколор Фото: pixabay.com

Часть событий пройдет в онлайн-режиме, другие – с ограниченным количеством участников и соблюдением противоэпидемических мер

В Барнауле не будут проводить массовые мероприятия в честь Дня флага, который ежегодно отмечается в России 22 августа. Об этом сообщил пресс-центр администрации города.

«В День государственного флага России массовых торжеств в Барнауле не будет», – говорится в сообщении.

Уточняется, что часть эвентов пройдет в онлайн-режиме, другие – с ограниченным количеством участников и соблюдением противоэпидемических мер.

Так, в этот день активисты торжественно поднимут государственный флаг на набережной Оби. В течение дня в наиболее людных местах на улицах города будут раздавать трехцветные ленты. Молодежный праздник пройдет в парке «Центральный».

Ранее «Толк» рассказывал о том, как прошел День России в Барнауле.

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