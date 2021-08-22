Горняк22: Полиция раскрыла серию дачных краж в пригороде Барнаула

Садоводство Фото: rotko10.ru

Добычей злоумышленника стали металлический забор, мангал и мотоцикл. Похищенное удалось изъять и вернуть законным владельцам

В Алтайском крае сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж в садоводстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, злоумышленник орудовал в Павловском районе. В разное время его добычей стали металлический забор, мангал и мотоцикл.

Оперативники смогли установить личность подозреваемого – им оказался ранее неоднократно судимый житель Барнаула, у которого также была дача в садоводстве. Промышлял он преимущественно ночью.

Похищенные вещи изъяли и вернули потерпевшим. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае ночью ограбили церковь и унесли пожертвования.

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