Горняк22: Новая жертва: на перевале Дятлова погиб туринструктор

Съемки фильма "Перевал Дятлова" в Горном Алтае Фото: my_chemal

Члены туристической группы отправили сигнал SOS — они сообщили, что инструктор перестал подавать признаки жизни. На место вылетел вертолет

Инструктор туристической группы погиб на перевале Дятлова, где в конце 50-х годов прошлого века при загадочных обстоятельствах умерли несколько походников. Об этом сообщает ресурс E1.ru.

Инцидент произошел 21 августа у горных модулей Европа — Азия.

По предварительным данным, у мужчины произошла остановка сердца.

На место вылетел вертолет медицины катастроф.

В 1959 году на безымянном перевале на Северном Урале при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. За несколько десятилетий трагедия обросла множеством версий.

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