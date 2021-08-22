Горняк22: Актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram

Анджелина Джоли Фото: instagram.com

В описании страницы она назвала себя «матерью, режиссером, специальным посланником ООН по делам беженцев». Менее чем за сутки на нее подписались миллионы человек

Американская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram.

На страницу кинозвезды менее чем за сутки подписались свыше четырех миллионов человек. При этом пока артистка опубликовала один пост и одну сторис – обе записи посвящены ситуации в Афганистане.

«Народ Афганистана заслуживает гораздо лучшего, чем это», – написала она.

Фанаты предположили, что свою активность в соцсетях Джоли, которая является послом доброй воли ООН, посвятит защите прав человека.

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