Горняк22: 268 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

2 754 человека с коронавирусом находятся сейчас в госпиталях. Еще у 431 пациента обнаружена вирусная пневмония

268 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие 24 часа. Общее количество зараженных на 20 августа cоставляет 67 582 человека, в том числе заболели 4 697 детей (+32 случая за сутки), сообщает региональный оперштаб.

26 больных коронавирусом умерли за сутки (это по-прежнему суточный максимум с начала пандемии), из них 21 больной скончался непосредственно от инфекции. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 4 434 человек (все взрослые).

786 заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 198 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в крае развернуто 4 580 коек для ковидных больных. Свободными остаются 1 395 мест.

585 тыс. человек сейчас прививаются от ковида в регионе.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 77,

Бийск – 18,

Алейск – 12,

Третьяковский район – 8,

Рубцовск – 7,

Локтевский, Ребрихинский и Угловский районы – по 6,

Славгород, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский и Панкрушихинский районы – по 5,

Алтайский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Кытмановский, Мамонтовский и Шипуновский районы – по 4,

Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Каменский, Кулундинский, Рубцовский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 3,

Белокуриха, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Михайловский, Романовский, Суетский, Тогульский, Усть-Калманский, Чарышский район – по 2,

Зональный, Краснощековский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский и Хабарский районы – по 1.

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