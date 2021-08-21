Горняк22: Жителей Алтайского края зовут на сбор ягоды облепихи

Облепиха. Ягода Фото: pixabay.com

Из облепихи хорошо варить варенье и натуральные соки. Также ее можно заморозить без потери полезных свойств и заготовить на зиму

Жителей Алтайского края приглашают собрать облепиху в НИИ имени Лисавенко, сообщает «Вести22».

Сбор ягоды будет открыт на двух участках: в поселке Школа Садоводов и в селе Шадрино. Приехать собрать ягоду можно с 7.30 до 11.00. Добраться до места можно на автобусе института, который ежедневно отправляется от площади Спартака в 6.50.

Плата за сбор ягод для НИИ в этом году составляет 25 рублей за килограмм. Чтобы собрать облепиху для себя, придется заплатить 110 рублей за килограмм.

Ранее барнаульцев приглашали на сбор смородины в садоводстве Лисавенко.

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