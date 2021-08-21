Горняк22: Шестилетний мальчик пострадал в массовом ДТП в Республике Алтай
ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай
По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося. Известно, что водители были трезвые
Утром 18 августа на 445-м километре Чуйского тракта в Республике Алтай произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Предварительно известно, что 42-летний житель Горно-Алтайска на автомобиле Toyota Alphard не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Toyota Corolla Fielder. От удара машину отбросило на попутно движущийся автобус «ПАЗ 32053», которым управлял 29-летний житель Алтайского края.
В результате ДТП пострадал шестилетний мальчик – пассажир Toyota Corolla Fielder. Все водители были трезвые.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП с перевертышем произошло на улице Малахова в Барнауле.