Горняк22: Велодорожки на Павловском тракте в Барнауле обещают сделать к 1 октября

Ремонт Павловского тракта. Барнаул Фото: barnaul.org

Протяженность новых велодорожек составит 2 км, их обещают обустроить с обеих сторон Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Георгиева

В Барнауле на Павловском тракте к 1 октября должны появиться велодорожки протяженностью 2 км с обеих сторон проезжей части. Об этом 20 августа в ходе онлайн-конференции рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Чиновник напомнил, что на Павловском тракте продолжаются ремонтные работы от ул. Сельскохозяйственной до ул. Георгиева. Помимо велодорожек на этом участке планируется отремонтировать и построить новые тротуары.

Шеломенцев отметил, что на самой проезжей части идет обновление дорожного полотна, доводятся до нормативной ширины правоповоротные полосы в районе перекрестков с ул. Георгиева и ул. Бабуркина.

ТОЛК