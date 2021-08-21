Горняк22: Алтайские тик-токеры сняли ответ расписывающим скалы вандалам

Скалы. Надписи Фото: Инцидент Барнаул

В Горном Алтае туристы зачастую оставляют «следы» в виде надписей на скалах. Местные жители недовольны таким отношением к их «дому»

Алтайские тик-токеры сняли ролик про вандалов, которые оставляют надписи на скалах. Он размещен в паблике «Инцидент Барнаул».

Они показали, как могли бы выглядеть достопримечательности разных регионов России, если бы жители Республики Алтай приезжали к ним и оставляли на них надписи. Так, на одном из кадров на театре оперы и балета в Новосибирске появились надписи «Усть-кан», «Сумер», «Саяна» и др.

Ролик набирает большую популярность в Сети.

Ранее местный гид Чагин Таханов пристыдил туристов, которые расписывали скалу в регионе. Он объяснил им, что Алтай – это его дом. Также мужчина спросил, понравилось бы им, если бы он пришел к ним домой и разрисовал дорогие обои, на что туристы ответили отрицательно.

ТОЛК