Горняк22: Детей, оставшихся сиротами после громкого ДТП на Алтае, забрали родственники

Дети Фото: pixabay.com

Сейчас двух девочек уже выписали из больницы – их жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту аварии ведется разбирательство

Двоих детей, которые пострадали в ДТП с главой отдела районного ГИБДД на алтайской трассе и остались сиротами, из больницы 19 августа забрали их близкие родственники, сообщает «Банкфакс». В аварии погибли родители девочек – сотрудники УФСБ Ставропольского края.

В четверг, 19 августа, их выписали из больницы – в дальнейшей госпитализации они не нуждались.

Также в ДТП пострадал сам начальник отдела ГИБДД, который был за рулем автомобиля. Пока он находится в больнице.

О дальнейшем судьбе детей, оставшихся сиротами после аварии, а также с кем они будут жить, не уточняется.

Известно, что семейная пара сотрудников УФСБ по Ставропольскому краю с двумя детьми приехала в гости к семье начальника отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края. Погибшая женщина приходилась родственницей жены полицейского.

Смертельное ДТП произошло поздно ночью 18 августа на федеральной трассе между селами Поспелиха и Шипуново. По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai Creta – начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району – не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком MAN с полуприцепом. Он вез родственников супруги в барнаульский аэропорт.

В результате аварии на месте погибли два взрослых пассажира легкового авто, а водителя и двух девочек-пассажиров в возрасте девяти и 16 лет (дети погибших) госпитализировали.

Погибший 40-летний мужчина носил звание подполковника и являлся замкомандира части по летной подготовке в управлении ФСБ по Ставропольскому краю, а его супруга работала там же и была секретарем в звании лейтенанта

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

ТОЛК