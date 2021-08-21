Горняк22: В Камне-на-Оби построят новый диагностический центр

Проект. Строительство Фото: Толк

В правительстве приняли решение о строительстве поликлиники, которая будет иметь статус межрайонного диагностического центра

В Камне-на-Оби в 2022 году начнут строительство межрайонного диагностического центра, сообщает пресс-служба правительства региона. Он будет обслуживать не только жителей города, но и прилегающих районов.

Сейчас власти готовят проектно-сметная документацию. Также ведется работа по привлечению медицинского персонала.

Стоит отметить, что в последние два года в Камне-на-Оби открыли отделение гемодиализа, центр амбулаторной онкологической помощи и первичный сосудистый центр. Их оснастили новым оборудованием, а также подготовили врачей, которые смогут работать с современной техникой.

Ранее сообщалось, что еще две поликлиники построят в Барнауле до конца 2025 года.

ТОЛК