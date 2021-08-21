Горняк22: Диетолог призвал заменить сахар в кофе другим полезным ингредиентом

Кофе Фото: pixabay.com

В кофе необязательно добавлять сахар – углеводы можно заменить другим ингредиентом, который, по мнению диетолога, помогает держать тело в хорошей форме

Заменив сахар корицей при добавлении в кофе, можно добиться стройности фигуры и общего бодрого состояния тела. Этот ингредиент помогает нормализовать углеводный обмен в организме, рассказал доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале, пишет «Слово и дело».

По его словам, нарушение метаболизма (обмена веществ) в организме человека может вести к набору лишнего веса. Именно поэтому специалист рекомендует вместо сахара использовать в приготовлении кофе некалорийную корицу.

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