Горняк22: День офицера России 2021: история, традиции и поздравления

Офицеры. Военные. Армия Фото: Фото: Анна Меньшикова

Традиционно 21 августа в России отмечается День офицера. Этот праздник объединяет весь командный состав Вооруженных сил Российской Федерации

История Дня офицера России

День офицера в России утвердили 21 августа не случайно. Его отмечают накануне Дня Государственного флага РФ, так как именно он олицетворяет верность Отечеству. Об этом сообщает портал calend.ru.

Празднику всего несколько лет, он пока не признан официальным. Но общероссийская организация «Офицеры России» уже направила запрос президенту РФ о присвоении государственного статуса.

В современной России офицерами принято называть командный состав всех силовых структур страны.

Традиции Дня офицера России

Российские офицеры свой праздник отмечают в кругу семьи, коллег и друзей. Праздники проходят в Домах офицеров, а на территории воинских частей проводят праздничные концерты с участие ветеранов. Отличившимся офицерам вручают почетные грамоты и награды.

С поздравлениями к офицерам 21 августа ежегодно обращается председатель президиума организации «Офицеры России».

Трогательные поздравления с Днем офицера России

От всей души поздравляю с Днём офицера и желаю бравой чести и достоинства, великих побед и доброй службы, уверенных сил и крепких нервов, стойкой выдержки и несомненной удачи. Желаю гордо по жизни нести звание офицера, никогда не забывая о долге перед Родиной, любви к родным и мужества в сердце.

В День офицера поздравляю всех. Кто с честью и достоинством носит это прекрасное звание! Пусть в вашей жизни все будет по вашему личному уставу, пусть приказы и обязанности выполняются без принуждения, а жизненные караулы всегда будут лишь в радость!

Дорогие офицеры, желаю вам успешной службы и продвижения по карьерной лестнице! Желаю, чтобы в ваших душах всегда царили честь, отвага и мужество! Пускай любая благая цель будет осуществима вами, ведь вам подвластны любые вершины! Будьте счастливы, здоровы и полны сил!

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