Горняк22: Инфляция давит: стройматериалы, масло, сигареты продолжают дорожать на Алтае

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Сразу 12 видов товаров и услуг в июле 2021 года показали годовой прирост цен более чем на 10% в Алтайском крае, только в сфере связи инфляция отрицательная

Товары и услуги в Алтайском крае в июле 2021 года к июлю прошлого подорожали на 7,74% (в июне было 7,68%). Самая большая инфляция сложилась на рынке строительных материалов и составила 53,5% за год. Еще 11 групп товаров превысили показатель в 10%. Данные публикует Центробанк.

Продуктовая инфляция составила 8,08%, и здесь динамика чуть успокоилась. А в сфере непродовольственных товаров рост цен и не думает останавливаться, в июле он составил 11,18% (в июне было 9,84%, в мае – 9,19%).

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Топ самых подорожавших за год товаров

Строительные материалы – 53,48%. Еще в апреле прошлого года эти товары показывали минимальный уровень годовой инфляции – менее 1%. В августе цены начали расти и до конца года прибавляли по 1–2% ежемесячно. Уже в январе 2021 года инфляция по стройматериалам достигла 11,8%, но продолжала наращивать темпы. В мае, июне, июле показатели роста цен к прошлому году составляли от 33 до 53%. Сахар – 41,5%. Он показал самые большие «качели» по колебанию падения/роста цен за полтора года. Если в феврале 2020 года сахар подешевел почти на 40% к уровню 2019-го, то ровно через год показывал рост цен на 73%. Сейчас уровень инфляции по-прежнему высок, но динамика падает. Масло и жиры – 23,28%. По этим товарам цены начали активно расти в октябре 2020 года и продолжают это делать до сих пор, показывая прирост инфляции от месяца к месяцу. Тренд сохраняется до сих пор. Яйца – 23,27%. Яйца, как и масло, начали расти в цене осенью прошлого года. Апогея уровень инфляции достиг в мае, когда цены относительно мая предыдущего года подскочили на 47%. Сейчас динамика пошла на спад, но стоимость яиц все равно почти на четверть выше, чем год назад. Табачные изделия – 17,7%. Здесь идет непрерывный рост цен последние полтора года. Его темпы чуть падали – до 7–8% – на стыке 2020 и 2021 годов. Однако с апреля снова поползли вверх. Мебель – 15,3%. Цены на нее также растут уверенно последний год и продолжают увеличиваться. Легковые автомобили – 13,3%. Их стоимость также начала набирать обороты в середине прошлого года, и замедления не происходит. При этом на рынке очевиден дефицит товара – автомобили сметают из салонов. Услуги в области зарубежного туризма – 13,2%. Весь прошлый пандемийный год туризм, в том числе выездной, находился в глубоком кризисе. Инфляция показывала отрицательные значения. Цены начали «шевелиться» весной 2021 года, но именно летом они резко подпрыгнули – от 3,5% в мае до 13,2% в июле. Телерадиотовары – 12,44%. Здесь рост цен обозначился с увеличением покупательской активности в начале 2021 года. Макароны и крупы – 12,43%. Здесь самый большой рост цен был в начале и середине 2021 года на фоне ажиотажного спроса в начале пандемии. Показатели годовой инфляции достигали почти 30%. Затем динамика чуть спала, хотя цены продолжали расти все равно по 8–9% в разные месяцы. А в июле снова выросли. Рыбопродукты – 10,7%. Цены на этот продукт росли весь год, но отметку в 10% уровень инфляции преодолел только в июне и июле 2021 года. Моющие и чистящие средства – 10,6%. В этом случае цены резко подскочили в феврале. Еще в январе инфляция к предыдущем январю составлял чуть более процента, а в феврале достигла 10,8%. Потом были колебания, но тренд на существенный рост цен продолжился.

Отрицательную динамику показывают только услуги и средства связи. До прошлогодних летних отметок упали цены на овощи.

Ранее губернатор, комментируя рост цен в крае, сообщил, что это «неприятная ситуация», но подчеркнул, что регион в этом смысле отражает общероссийские тенденции. И предложил сравнивать цифры не год к году, а к итогам прошлого года, что, на его взгляд, корректнее.

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