Горняк22: В Горном Алтае снесут опасный мост через реку Катунь

Мост. Элекмонар Фото: Александр Шитов

В Чемальском районе жители и гости активно пользуются пешеходным мостом, который представляет опасность для жизни и здоровья

Прокуратура потребовала снести пешеходный мост в селе Элекмонар Чемальского района в Республике Алтай, так как он признан аварийным, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Как выяснилось, в селе функционирует пешеходный мост, ранее построенный за счет бюджетных средств. Однако он не был введен в эксплуатацию и признан аварийным.

Администрация Чемальского района не спешила ликвидировать строение. Тогда прокуратура подала иск в суд с требованием убрать мост – он был удовлетворен. Чиновники оказались не согласны с этим решением и подали апелляцию.

Верховный суд Республики Алтай 12 августа полностью отклонил апелляционную жалобу администрации. Прокуратура пообещала проследить за ликвидацией моста.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на месяц раньше срока завершили строительство моста через реку Власиху.

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