Горняк22: Половина педагогов Алтайского края привились от коронавируса

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Педагоги активно участвуют в вакцинации от коронавируса. По данным минобрнауки края, преподаватели считают нужным защитить себя и окружающих от инфекции

В алтайском минобрнауки рассказали, что в регионе от коронавируса привились уже 50% педагогов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация проводится в добровольном режиме. При этом многие преподаватели осознают ответственность перед учениками, поэтому ставят прививку.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала отказаться от обязательной вакцинации педагогического состава. С ней согласился и руководитель минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Они также согласились с тем, что новый учебный год должен начаться в очном формате.

В Алтайском крае сейчас идет активная подготовка к учебному году. По предварительным данным, в этом году в школы региона пойдет более 30 тысяч первоклассников.

Также «Толк» ранее сообщал, что все образовательные учреждения Барнаула (а это 261 организация) готовы к новому учебному году.

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