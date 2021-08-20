Горняк22: Врачи рекомендуют прививаться от ковида школьникам с хроническими заболеваниями

Вакцина. Коронавирус Фото: Толк

Обязательной вакцинации учащихся в школах не будет. Однако это рекомендуют сделать детям с хроническими заболеваниями

В России не планируют вводить обязательную вакцинацию для школьников, но будут рекомендовать ее детям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает Интерфакс.

«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», – сказал эпидемиолог Александр Горелов.

Кроме того, он отметил, что школьникам с хроническими заболеваниями вакцинация «настоятельно рекомендована», но заставлять никого не будут.

Напомним, что клинические исследования вакцины для подростков 12–17 лет начались в конце июля.

Ранее «Толк» сообщал, что глава Роспотребнадзора анонсировала скорый выход пятой вакцины от коронавирусной инфекции.

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