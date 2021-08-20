Горняк22: «В моих руках твой зад»: сибирский депутат зачитал Моргенштерна в горсовете

Моргенштерн Фото: кадр из youtube.com

Депутат намерен не допустить выступления исполнителя в Красноярске и в качестве аргумента зачитал отрывки из треков другим депутатам. Моргенштерн уже прокомментировал ситуацию

Красноярский депутат горсовета Вячеслав Дюков зачитал треки исполнителя Моргенштерна на заседании комиссии. Об этом сообщает портал «Проспект Мира».

Ранее Дюков заявил, что намерен добиться отмены концерта артиста в Красноярске. Аргументом стали строчки из песен, которые, как выразился народный избранник, «еще можно прочитать». И процитировал строчки из песни Моргенштерна и Элджея Lollipop.

«Лоли, лоллипоп. Еще один драг, драг – это наркотики. Лоллипоп в моих руках твой зад. Тает, как шоколад. Я его фанат… Ну как бы интересно», – произнес Дюков.

В дальнейшем по поводу своего исполнения депутат отказался давать комментарии журналистам.

Сам рэпер уже пошутил над этой ситуацией в своем Instagram:

«Потихоньку пробираюсь в Думу. Вот так депутаты борются с настоящими проблемами».

Моргенштерн также отметил, что его концерты требует запретить поколение, которое выросло на песнях «Сектора газа».

Ранее «Толк» сообщал, что концерт Моргенштерна, запланированный в сентябре, отменили и в Барнауле.

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