ГОРНЯК22 20.08.2021
Предпринимателям

Горняк22: В Горном Алтае вандалы разрисовали скалы у дороги

Горняк22
10 часов Ago

Фото: Инцидент Барнаул

Мужчина и женщина синей краской писали надписи на скале. Подъехавший к ним местный житель попросил их прекратить вандализм

В Республике Алтай мужчина и женщина оставили надписи на скале синей краской, сообщает «Инцидент Барнаул».

Они объяснили свой поступок тем, что хотят «оставить память для потомков». Автор ролика попросил прекратить такие действия, так как его оскорбляет, когда туристы из других регионов приезжают в его «дом» и портят в нем стены. Пара задумалась над своим поступком и поспешила вернуться в машину.

Местный житель надеется, что этим случаем заинтересуются в МВД и прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай прошла экологическая акция по очистке скал от рисунков и надписей, оставленных отдыхающими. Так, за семь дней с помощью спецоборудования они очистили 425 квадратов скал в 23 популярных туристических местах.

ТОЛК

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