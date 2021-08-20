Горняк22: На Камчатке нашли тела погибших на вулкане туристов

Альпинисты Фото: pixabay.com

Спасатели не смогли быстро добраться до места происшествия. Чтобы привыкнуть к высокогорью, они разбили лагерь, провели там ночь, а утром отправились на поиски

В Камчатском крае сотрудники МЧС обнаружили тела двух туристов, которые сорвались 17 августа с Ключевского вулкана. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3,5 тыс. метров, второе – на высоте 3 560 метров», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.

Трагедия произошла во вторник вечером. Группа из 12 человек совершала восхождение на Ключевской вулкан. На высоте примерно 4,5 тыс. метров на леднике сорвался 35-летний мужчина. Два других участника группы решили ему помочь и пошли по леднику. Но один из них тоже сорвался со склона.

СК и прокуратура Камчатского края проведут проверки по факту гибели альпинистов.

Ранее «Толк» сообщал, что альпинист погиб под лавиной при восхождении у Белухи.

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