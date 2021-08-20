Горняк22: Единороссы запустили новый информационный ресурс «для разговора с жителями»

Скрин с ресурса Партия.онлайн

На сайте можно задать вопрос депутатам, кандидатам, узнать информацию о руководителях партии в регионе и итогах их работы

Реготделение «Единой России» вместе с Региональным штабом общественной поддержки партии запустили информационный ресурс https://партия.онлайн.

Таким образом единороссы хотят с помощью цифровых возможностей вести разговор с жителями Алтайского края о важных событиях.

На главной странице сайта можно предложить идеи для включения в Народную программу или почитать новости.

На сайте можно найти кандидата от своего избирательного округа и задать ему вопрос либо написать наказ.

Кроме того, заполнив небольшую анкету, можно задать вопрос сотрудникам региональной общественной приемной или депутатам, а затем получить ответ на электронную почту или мобильный телефон.

Также ресурс объединяет материалы о руководстве партии в регионе, действующих депутатах, кандидатах в депутаты Госдумы и краевого заксобрания.

Здесь же можно почитать об итогах работы «Единой России» в регионе – в разделе «Отчет партии».

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