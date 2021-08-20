Горняк22: В Барнауле трое парней избили водителя такси и угнали его Mitsubishi

Такси Фото: pixabay.com

Спустя пару часов после угона иномарку нашли недалеко от того места, где нетрезвая компания избила таксиста и забрала его авто

Ночью 18 августа в Барнауле трое молодых людей избили и забрали автомобиль у 21-летнего таксиста, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Как выяснилось, трое мужчин, 25, 20 и 21 года, выпивали спиртное в одном из кафе барнаульского поселка Березовка. Чтобы продолжить «отдых» в Барнауле, они вызвали такси с помощью мобильного приложения – на вызов приехал 21-летний водитель на Mitsubishi Lancer. Возле ТРЦ «Арена» пассажиры попросили водителя развернуться и ехать обратно в поселок, пообещав заплатить за изменение маршрута.

По пути они снова попросили остановить такси, чтобы якобы сходить в туалет. Затем один из пассажиров открыл водительскую дверь и ударил водителя, вытащил молодого человека из машины, и после избиения компания погрузилась в чужую машину и уехала в сторону Павловска.

Пострадавший обратился в полицию, и в ходе плана «Перехват» угнанную машину вскоре нашли в поле недалеко от Березовки. Угонщиков задержали.

Теперь двоим ранее судимым подозреваемым грозит срок за грабеж, а третий проходит свидетелем по делу, так как он не участвовал в избиении и согласился сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что на Алтае таксисту воткнули топор в иномарку и забросали камнями.

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