Горняк22: Водителям больше не потребуется техосмотр при покупке полиса ОСАГО

Техосмотр Фото: pixabay.com

Это упростит процесс заключения договора автострахования и будет способствовать повышению доступности полиса ОСАГО

С 29 августа российским водителям больше не нужно будет проходить техосмотр перед покупкой полиса ОСАГО. Соответствующие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы минюстом России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы минюстом России. Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа», – говорят в ЦБ.

Специалисты полагают, что это позволит упростить процедуру получения ОСАГО, а сам полис станет намного доступнее. В Банке России сообщили, что изменить или расторгнуть договор автовладельцы теперь смогут дистанционно, в том числе с возвратом части страховой премии.

Еще одно нововведение – снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Ранее «Толк» сообщал, что барнаульцам все чаще отказывают в страховании старых автомобилей.

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