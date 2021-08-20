Горняк22: Открылись подробности поисков пропавшей девочки и о том, как сидит похититель

Роман Антипин и его служебный пес Беркут Фото: Анна Камалова

Найти велосипед похищенной на Алтае девочки смогли сотрудники бийского СИЗО №2: кинолог и его пес. А теперь в этом следственном изоляторе сидит подозреваемый в похищении и сексуальных действиях

12-летнюю школьницу из Бийска, пропавшую 31 июля в Бийском районе, искали сотни человек: силовики, спасатели, поисковики из отряда «Лиза Алерт», неравнодушные местные жители. Подключились к ним и кинологи местного следственного изолятора. Пес по кличке Беркут вывел оперативников к велосипеду девочки, что стало основанием предположить, что ребенок не утонул, а может быть, был похищен.

Пошли по следу

Подробности тех событий «Толку» рассказал кинолог бийского СИЗО №2 Роман Антипин. В ночь, когда начались поиски пропавшей, Роман был на службе, а рано утром выдвинулся вместе со своим псом на место, где уже нашли вещи девочки. Из-за этой находки появилась версия, что ребенок утонул.

«Вот здесь на берегу волонтеры нашли ее вещи: футболку, шорты и телефон. Первый вопрос, который возник тогда: где же велосипед девочки, ведь родственники сообщили, что она уехала на нем. Если бы его нашли, это вселило бы надежду, что первоначальная версия, что ребенок утонул, может быть неверной. И мы с Беркутом пошли по следу», – рассказывает Роман.

Роман Антипин и его служебный пес Беркут Фото: Анна Камалова

Пес прошел по запаху 1,5–2 километра, след потерялся возле заброшенных гаражей. Но на этом месте волонтерам удалось увидеть протекторы от шин велосипеда, по которым Беркут вывел на брошенный велосипед.

«Затем я вызвал на место оперативников, они продолжили следственные действия. Когда стало известно, что девочка вернулась домой и что ее удерживал в подвале дома местный житель, мы всем отрядом подключились к поиску преступника. Цепочкой прочесывали лес с двух сторон, обследовали дачные участки, шалаши и землянки, на которые нам указывали местные жители. Но поиски не увенчались успехом. Однако, вероятно, такая активность – а подключились, напомню, сотни людей – спугнула похитителя, и он отпустил ребенка, а сам ушел в бега», – продолжает Роман.

Роман Антипин и его служебный пес Беркут Фото: Анна Камалова

Кинолог предполагает, что подозреваемый в похищении несовершеннолетней, а также в «совершении иных действий сексуального характера» Олег Лавкин сознательно оставил вещи на берегу реки, рассчитывая, что следствие посчитает, будто бы ребенок утонул. Роман не понимает, зачем Лавкин увез велосипед и бросил его в нескольких километрах. Это теперь должно установить следствие.

Не первая жертва

Обвиняемого в преступлении задержали в селе Онгудай Республики Алтай и этапировали в бийский следственный изолятор. Как рассказали «Толку» сотрудники ФСИН, он ведет себя мирно, не нарушая режим.

Напомним, что 12-летняя бийчанка пропала 31 июля между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. Позже она вернулась домой живой. Ее похититель был напуган масштабом поисков и решил отпустить жертву.

Как сообщала пресс-служба регионального следкома, Лавкин с июня по июль наблюдал за 12-летней девочкой, приехавшей на лето в деревню. 31 июля он поймал ее, связал руки и ноги, надел мешок на голову и погрузил в машину, на которой увез к себе домой. Там он держал ребенка в подвале.

Подозреваемый в похищении девочки Фото: Сообщество «Инцидент Бийск»

Следствие инкриминирует подозреваемому ряд совершенных ранее преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек.

За «Доблесть в службе»

Для Романа Антипина и его Беркута это не первая совместная поисковая операция с отрядом «Лиза Алерт». В июне этого года они участвовали в поиске пожилого мужчины, пропавшего в селе Верх-Катунском Бийского района. Тогда все обошлось благополучно. Пес привел на берег реки, куда 85-летний дедушка пришел рыбачить, но подвело здоровье.

Роман стал участником отряда «Лиза Алерт» и отмечает, что готов всегда прийти на помощь так же, как и другие его коллеги-кинологи.

Ранее Романа наградили медалью за «Доблесть в службе». Доблесть кинолог СИЗО проявил при тушении пожара в частном доме в Бийске в декабре 2017 года. Тогда он помог выбраться из огня женщине и двум мужчинам, а также вынес часть их личных вещей.

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