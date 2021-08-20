Горняк22: Соцсети: спорткар барнаульского бизнесмена сбил ребенка на зебре

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что возле пешеходного перехода стоит желтый спорткар, предположительно, сбившего ребенка водителя. На месте работают сотрудники ДПС

В селе Фирсово Первомайского района автомобиль Lexus LC 500 на пешеходном переходе сбил ребенка, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным телеграм-канала «Истеблишмент22», водителем престижной желтой иномарки якобы оказался известный барнаульский бизнесмен Андрей Загарин.

О состоянии пострадавшего ребенка информации нет. Подробности уточняются.

Известно, что Загарин является одним из учредителей компании «ГенПодряд», которая будет заниматься создание искусственного участка и застройкой так называемого барнаульского Ковша. Также он является владельцем сети сервисных центров ZAVGAR.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста в другом регионе.

ТОЛК