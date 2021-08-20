Горняк22: В Алтайском крае в 11 раз усилилась миграционная убыль населения

Поезд. Вокзал Фото: pixabay.com

Из Алтайского края в этом году стали активнее уезжать жители. В пандемийный год миграционные процессы были намного слабее

Алтайский край продолжает терять население. Так, по данным Алтайкрайстата, с января по июнь 2021 года регион покинули 15 390 человек, а прибыли – 12 132. Таким образом, миграционная убыль населения составила 3 258, что в 11 раз больше, чем годом ранее.

Кроме того, более активно стали перемещаться жители Алтайского края внутри региона. Так, из одного муниципалитета в другой за этот период перебрались 18 768 человек. В прошлом году таких людей было меньше – 15 878.

Жители также стали охотнее покидать регион. В частности, в этот период за пределы края выехали 11 422 гражданина – это более чем на две тысячи человек больше, чем в 2020-м. Напротив, прибыли в регион 7 955 человек – на 766 меньше прошлогоднего показателя. Миграционное снижение составило 3 467.

Примечательно, что международная миграция сохраняет положительную динамику. Так, за первые шесть месяцев года в Алтайский край прибыл 3 961 человек из стран СНГ и 216 из дальнего зарубежья. Туда из Алтайского края уехали 3 710 и 258 человек соответственно. Миграционный прирост составил 209 человек – это на 48 больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае люди умирают в два раза чаще, чем рождаются.

ТОЛК