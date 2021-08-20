Горняк22: Правда ли, что к Земле приближается опасный астероид

Астероид. Метеорит. Космос Фото: pixabay

В субботу, 21 августа, на максимально близкое расстояние к Земле подойдет астероид 2016 AJ193. Ученые относят его к классу потенциально опасных космических тел

Астероид пройдет на расстоянии 3,4 млн километров от Земли. Угрозы человечеству и планете он не представляет.

«Существует целый класс астероидов, которые называются «астероиды, сближающиеся с Землей». Те из них, которые не в самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами», – рассказали в Московском планетарии изданию РИА Новости.

Диаметр астероида, который 21 августа приблизится к Земле, оценивается примерно в 1,4 километра.

В конце июня в мире отметили Международный день астероида. Он приурочен к годовщине падения Тунгусского метеорита. В 1908 году в сибирской тайге произошла масштабная астероидная катастрофа. Светящийся объект вошел в атмосферу и взорвался над тайгой. Взрывная волна по мощности была схожа с силой водородной бомбы.

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