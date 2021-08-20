Горняк22: Алтайский край стал лидером по продаже контрафактных сигарет

Сигареты Фото: Фото: pixabay.com

Доля контрафактных сигарет в России во втором квартале выросла на 15% – на них приходится практически одна треть всего нелегального рынка

В Алтайском крае во втором квартале 2021 года доля нелегальных сигарет в продаже составила 24,1%. Об этом говорят данные аналитического исследования табачного рынка, проведенного компанией Kantar TNS. Документ имеется в распоряжении «Толка».

В Барнауле этот показатель вырос в 2,5 раза, составив 25,9%.

При этом еще в первом квартале 2021 года доля «теневой» продукции составляла 19,2%.

Большая часть нелегальных сигарет поставляется из стран Евросоюза, в первую очередь из Белоруссии и Казахстана – 42,3%.

31,5% всей нелегальной продукции в регионе – это подделки известных брендов. Это связано с развитостью местных подпольных производств и упрощением поставок табачных подделок из-за границы.

При этом показатель Алтайского края более чем в 2,5 раза превышает средние цифры по стране – в России аналитики выявили 12,8% нелегальных сигарет. По предварительным данным, такие масштабы могут нанести ущерб федеральному бюджету в размере более 100 млрд рублей за год.

Также в числе регионов-лидеров оказались Ростовская область (56,9%), Республика Северная Осетия – Алания (56,5%) и Астраханская область (53,5%).

Ранее в минздраве Алтайского края заявили, что в регионе курит каждый третий житель.

ТОЛК