Горняк22: Мишустин выделил более 130 млн рублей на строительство дороги Абакан – Бийск

Дорога. Трасса. Разметка Фото: pexels.com

Новый маршрут позволит значительно ускорить развитие туризма на территориях юга Сибири, расширит экономические связи, будет способствовать увеличению товарооборота

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 133 млн рублей на строительство федеральной трассы Абакан – Бийск, сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Так, 76 млн рублей пойдут на продолжение строительства дороги от Абакана до Таштагола Кемеровской области. Она коснется некоторых туристических достопримечательностей региона, в том числе курорта Шерегеш.

Работы на этом участке начнутся в 2021 году и завершатся в течение трех лет. Эта трасса входит в проект транспортного коридора Абакан – Бийск.

Еще 57 млн рублей направят на другой участок – продолжение реконструкции хакасской дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи, которая также является частью запланированного автобана. Его обещают построить в течение следующего года.

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, транспортный коридор благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие шести сибирских регионов, в том числе на развитие туризма.

Ранее сообщалось, что регионы юга Сибири (Тыва, Кузбасс, Хакасия, Красноярский и Алтайский края, а также Республика Алтай) соединятся федеральной трассой «Абакан – Бийск», а также свяжут Сибирь с Китаем и Монголией.

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