Горняк22: Цены на «набор школьника» выросли в Алтайском крае

Школа. Канцелярия Фото: pixabay.com

Из предметов одежды больше всего подорожали сорочки для мальчиков – на восемь процентов, из канцелярии – шариковые авторучки

В Алтайском крае выросли цены на стандартный набор вещей для подготовки ребенка к школе. Данные приводит Алтайкрайстат.

Так, из одежды больше всего подорожали сорочки для мальчиков, из канцелярии – авторучки.

Как подорожал «набор школьника»

сорочки для мальчиков +8%;

авторучки шариковые +23%;

школьные тетради +8%;

ботинки зимние из натуральной кожи +9%;

учебные пособия +11,6%;

карандаши чернографитные +8,7%;

альбомы для рисования +7,5%;

наборы фломастеров +7,4%;

ранцы и рюкзаки +4,5%.

Меньше всего цены выросли на блузки для девочек и футболки (на 1,9%).

Ранее стало известно, что учебный год в школах Алтайского края начнется в традиционном формате.

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