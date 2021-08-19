Горняк22: Таиланд готовится открыть границы для вакцинированных россиян

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Популярный остров вскоре может открыться для россиян. Однако в посольстве Таиланда в Москве призывают не торопить события

Привившимся от коронавируса «Спутником V» россиянам в ближайшее время могут разрешить въезжать в Таиланд и не проходить при этом двухнедельный карантин, сообщили в АТОР.

В посольстве королевства в Москве отметили, что не стоит торопить события, так как официальных сообщений о въезде в страну вакцинированных «Спутником V» не было. Но, несмотря на это, процесс уже запущен.

Препарат уже прошел первый этап одобрения в Таиланде, однако ему предстоит пройти еще несколько.

Ранее «Толк» рассказывал о том, какие еще страны откроют для россиян в ближайшее время.

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