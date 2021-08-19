Горняк22: Министр Попов рассказал о росте зарплат медиков в первом полугодии 2021 года

Больница Фото: телеканал "Толк"

Более половины от общего объема расходов отрасли здравоохранения в Алтайском крае направляется на зарплаты медицинским работникам

Зарплаты медработников – от санитаров до врачей – выросли в Алтайском крае в первом полугодии 2021 года на суммы от 1 355 до 3 727 рублей. Об этом 18 августа рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на заседании правительства.

По его данным, на 1 июля средние зарплаты врачей в крае увеличились на 3 727 рублей и превысили отметку в 50 тысяч.

У медсестер оплата труда в среднем выросла почти на 2 тысячи рублей и составила свыше 28 тысяч.

А у младшего медперсонала средний размер поднялся на 1 355 рублей и преодолел отметку в 23 тысячи рублей.

По словам Попова, более 54% общего объема расходов отрасли направляется на зарплаты медикам.

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