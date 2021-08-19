Горняк22: Цены на «набор школьника» выросли в Алтайском крае
Школа. Канцелярия Фото: pixabay.com
Из предметов одежды больше всего подорожали сорочки для мальчиков – на восемь процентов, из канцелярии – шариковые авторучки
В Алтайском крае выросли цены на стандартный набор вещей для подготовки ребенка к школе. Данные приводит Алтайкрайстат.
Так, из одежды больше всего подорожали сорочки для мальчиков, из канцелярии – авторучки.
Как подорожал «набор школьника»
сорочки для мальчиков +8%;
авторучки шариковые +23%;
школьные тетради +8%;
ботинки зимние из натуральной кожи +9%;
учебные пособия +11,6%;
карандаши чернографитные +8,7%;
альбомы для рисования +7,5%;
наборы фломастеров +7,4%;
ранцы и рюкзаки +4,5%.
Меньше всего цены выросли на блузки для девочек и футболки (на 1,9%).
Ранее стало известно, что учебный год в школах Алтайского края начнется в традиционном формате.