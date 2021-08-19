Горняк22: СК возбудил уголовное дело по факту аварии с главой ОГИБДД в Алтайском крае

Место ДТП Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

По данным ведомства, полицейский вез семью из Ставропольского края с двумя детьми в аэропорт Барнаула – водитель и погибшие были родственниками

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием главы районного отдела ГИБДД в Алтайском крае, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 18 августа на участке федеральной трассы А-322 в Шипуновском районе автомобиль Hyundai Creta под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району столкнулся с прицепом припаркованного на обочине грузового автомобиля MAN F2000.

В результате ДТП скончались пассажиры кроссовера – 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга.

Двоих детей девяти и 16 лет из легковой иномарки, а также ее 43-летнего водителя госпитализировали в ЦРБ.

В СК сообщили, что погибшие и их дети – жители Ставропольского края. Полицейский вез родственников в аэропорт Барнаула на личном автомобиле.

ТОЛК