Горняк22: В Кузбассе медведь вышел на улицы города в поисках еды
Медведь на Кузбассе. Скриншот видео Фото: vk.com/inc_kuzbass
Изголодавшийся незваный гость вышел на улицы Анжеро-Судженска, немного прогулялся и «попозировал» для фото местным жителям
Рано утром 18 августа в социальных сетях появились фото и видео нежданого гостя в Анжеро-Судженске. Медведь копался в городском мусорном контейнере в поисках еды. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Мишка в Анжеро-Судженске, очень кушать хочет, ищет еду в баках мусорных», — прокомментировал автор снимков в соцсетях.
Происшествие прокомментировал глава города, пишет «Сiбдело».
«В данный момент силами сотрудников отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу с использованием звуковых сигналов медведь вытесняется за пределы городского округа в лесной массив в зону естественного обитания», – пояснил чиновник.
Ранее «Толк» сообщал, что туристы засняли плывущего по Телецкому озеру медведя.