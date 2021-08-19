Горняк22: Родителям в России с осени повысят выплаты по больничному листу

Документы. Финансы Фото: pixabay.com

Работающие родители с детьми в возрасте до восьми лет могут рассчитывать на стопроцентные выплаты по больничному листу. Изменения вступают в силу с 1 сентября

Родители с детьми до 8 лет получат 100%-ные пособия по больничному, при этом трудовой стаж учитываться не будет. Во внимание возьмут только последние два года работы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперты объяснили, что при начислении выплат за период больничного по уходу за ребенком в 2021 году будет учитываться размер заработной платы за 2019 и 2020 года. Но следует помнить, что размер финансовой помощи также определяется уровнем зарплаты взрослых и наличием данных о ней.

«Например, если зарплата матери в 2020 году — 30 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году она составляла 25 тысяч рублей, то (25 000×12+30 000×12)/730=904,1 — среднедневной заработок. На больничном с ребенком до восьми лет женщина была десять дней. Значит, надо 904,1×10=9 041 рубль. Такое пособие она должна получить независимо от того, сколько лет проработала», — объяснила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Также отмечается, что если родители сидели на больничном со своими детьми, но при этом нигде не работали последние два года, то выплаты им тоже начислят.

Ранее «Толк» рассказывал, как жителям Алтайского края оформить выплату на ребенка от 8 до 16 лет.

ТОЛК