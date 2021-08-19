Горняк22: Преображение Господне – 2021 и традиции Яблочного Спаса

Яблоки. Яблоня Фото: Pixabay

Преображение Господне – праздник, когда миру открылась тайна Божественного промысла о спасении человека. Рассказываем, как это связано с освящением яблок

Преображение Господне отмечают 19 августа 2021 года.

Это церковное название двунадесятого христианского праздника. Более известно народное название праздника – Яблочный Спас.

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«Освящение яблок – это такая же народная традиция, принятая Церковью, как, скажем, Масленица», – рассказал «Правмиру» протоиерей Александр Ильяшенко.

И объясняет свою аналогию: «Ничего духовного в ней нет, но в свое время этот праздник настолько был популярен, что Церковь сочла правильным не отвергать его, одновременно отталкивая людей, а допустить, чтобы Масленица праздновалась перед Великим Постом».

У славян многие обряды были связаны с благодарностью богам за урожай. Когда страна стала христианской, этот обряд изменился, но сохранился. В праздник Преображения крестьяне несли в церковь первые плоды нового урожай, плоды своего труда. Освящение плодов было связано еще и с обычаем заниматься благотворительностью.

В настоящее время мало кто выращивает яблоки самостоятельно. Освящение яблок и других плодов осталось просто традицией. Не освящать яблоки на Преображение – это не грех и даже не грешок.

Преображение — двунадесятый христианский праздник, когда Иисус Христос поднялся с учениками на гору Фавор и открыл им свою Божественную сущность В этот день в церквях служат праздничное богослужение.

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