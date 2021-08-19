Горняк22: Домик у моря и креветочный бар: думские кандидаты отчитались о доходах и счетах

Артем Шамков Фото: Анна Меньшикова

Самый богатый претендент на думское кресло заработал в 2020 году более 20 млн рублей, а самый бедный – 22 тыс. рублей. Наиболее солидный счет в банке – у Героя России, а у двух кандидатов счетов нет

Кандидаты в депутаты Госдумы, идущие по партийным спискам, отчитались о доходах и имуществе за 2020 год, а также о счетах и долях в компаниях. Данные публикует Центризбирком. Среди тех, кто представляет Алтайский край, самыми богатыми оказались единороссы Артем Шамков и Владимир Шаманов, а также справедливоросс Александр Терентьев.

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Парламентские партии

«Единая Россия»

В целом это самая «богатая» группа партийных кандидатов края.

Артем Шамков, действующий депутат краевого заксобрания, заработал 20,4 млн рублей, у него 20 счетов, на которых лежит 888,3 тыс. рублей. Ему принадлежат доли в Барнаульском заводе АТИ, который он возглавляет, в компаниях «АТИ-Маркет», «Алтар» (Республика Татарстан), а также в московском креветочном «Праунбаре».

Владимир Шаманов, депутат Госдумы, Герой России, его доход составил 10,3 млн рублей, у него 30,7 млн на 10 счетах.

Валерий Елыкомов, депутат Госдумы, заработал 7 млн рублей, на его 10 счетах лежит 309 тыс. рублей.

Татьяна Ильюченко, председатель комитета по социальной политике в краевом заксобрании, получила доход в 3,5 млн, на ее 10 счетах хранится 1,1 млн рублей.

Наталья Кувшинова, депутат Госдумы, заработала 5,7 млн рублей, еще 4,2 млн она сберегает на 14 счетах.

Александр Романенко, спикер краевого парламента, отчитался о 4,3 млн рублей дохода, на восьми его счетах лежит 269 тыс.

Анна Ведлер, глава волонтерского движения, заработала 619,5 тыс. рублей и сохранила на шести счетах 866,8 тыс.

КПРФ

В списке от коммунистов – два представителя Алтайского края.

Антон Арцибашев, активист партии, заработал 1,8 млн рублей, на его восьми счетах лежит 50,8 тыс. Ему принадлежит половина фирмы «Экартон», которая занималась производством мебели, а сейчас находится в стадии ликвидации, по данным сервиса «Спарк-Интерфакс».

Мария Прусакова, лидер крайкома КПРФ, заработала 544 тыс. рублей, на ее 13 счетах лежит 115,6 тыс.

ЛДПР

В территориальном списке либерал-демократов только два человека.

Елена Строкова, депутат Госдумы, отчиталась о 8,4 млн рублей дохода, на ее 20 счетах хранится 14 млн.

Максим Крайн, помощник депутата Госдумы, заработал 730,7 тыс., на 10 банковских счетах он накопил 16,7 тыс.

«Справедливая Россия»

Из пяти кандидатов-эсеров в территориальном списке четверо миллионеры.

Александр Терентьев, депутат Госдумы, отчитался о 12,8 млн рублей дохода, а вот на его 10 счетах лежит только 228,2 тыс.

Людмила Суслова, депутат краевого заксобрания, заработала 2,5 млн, на шести ее счетах хранится 5 млн.

Анна Коваленко, глава исполкома реготделения, получила 1,135 млн рублей, но на семи счетах она хранит лишь 42,3 тыс.

Александр Молотов, депутат парламента края, заявил о доходе в 2,868 млн рублей, на его 19 счетах лежит 712 тыс. У него есть недвижимость в другом регионе России – доли в земельном участке и доме в Краснодарском крае, а также нежилое помещение и машино-место там же.

Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района, отчитался о 479,8 тыс. рублей дохода. Сбережений в банках у него нет.

17 августа, 8:03

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Непарламентские партии

«Зеленые»

Владимир Кириллов, заведующий лабораторией в Институте водных экологических проблем в Барнауле, – 2,4 млн рублей дохода.

На девяти счетах – 27,9 тыс. рублей.

Владимир Бивалькевич, юрист, бывший совладелец Института кадастра – 490,6 тыс. рублей дохода.

На семи счетах – 325,5 тыс. рублей.

«Новые люди»

Александра Томашевич, вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма, – 1,2 млн рублей дохода.

На 12 счетах – 439 тыс. рублей.

Владислав Вакаев, глава Фонда имущества Алтайского края, – 1 млн рублей дохода.

На четырех счетах – 35,4 тыс. рублей.

Ксения Киреева, руководитель исполкома реготделения партии, не имела никакого дохода.

На 15 счетах – 173,1 тыс. рублей.

Надежда Зяблицева, общественник, руководитель проекта «Родина русского серебра», – 331,8 тыс. рублей дохода.

На 13 счетах – 29,7 тыс. рублей.

«Партия свободы и справедливости»

Ее представляет от Алтайского края только общественник Павел Чеснов, которого можно смело называть самым малоимущим кандидатом среди заявленных от региона. Он заработал 22 тыс. рублей за 2020 год, а на его двух счетах – 237 рублей.

Партия пенсионеров за социальную справедливость

Константин Куверин, директор «Ленгипроводхоз», – 7,6 млн рублей дохода,

на семи счетах – 60,5 тыс.

Виктор Дворников, основатель компании «Малавит», – 3,5 млн рублей дохода,

на четырех счетах – 468,8 тыс. рублей.

Александр Третьяков, глава регионального отделения, – 1,1 млн рублей дохода,

на двух счетах – 20,8 тыс.

Валентин Бороздин, военный пенсионер, – 630,2 тыс. рублей дохода,

на счету – 107 рублей.

Игорь Шумилов, директор «Алтайской гидрогеологической экспедиции», – 381,7 тыс. рублей дохода,

на счету – 11 рублей.

«Родина»

Евгений Астаховский, директор Барнаульской халвичной фабрики, – 770,8 тыс. рублей дохода,

на семи счетах – 72,2 тыс. рублей.

Совладелец Барнаульской халвичной фабрики.

Сергей Убраев, глава реготделения партии, – 555,3 тыс. рублей дохода. Сбережений в банке нет.

«Яблоко»

Александр Гончаренко, руководитель реготделения партии, – 292,3 тыс. рублей дохода,

на 11 счетах – 17 тыс. рублей.

Владелец клиники «Доброе сердце».

Андрей Ткаченко, директор Алтайского института управления закупками, – 681,2 тыс. рублей дохода,

на трех счетах – 13,4 тыс. рублей.

ТОЛК