Горняк22: Суд снял с выборов одиозного кандидата в Госдуму из-за связи с навальнистами
Виктор Рау Фото: facebook
Виктор Рау, известный своими политическими выпадами против действующей власти и участием в публичных акциях, потерял право участвовать в предстоящих выборах
Суд принял решение поддержать требование кандидата в депутаты Госдумы от Барнаульского избирательного округа, эсера Александра Молотова и отменил регистрацию его соперника Виктора Рау, известного в крае оппозиционного политика, сообщает телеграм-канал алтайского политолога Константина Лукина.
Как ранее объяснял Молотов, в июне текущего года в законодательство России внесли поправки, по которым в пассивном избирательном праве ограничиваются лица, причастные к работе организаций, признанных судом экстремистскими. То есть такие люди не могут участвовать в выборах как кандидаты.
В июне Мосгорсуд признал «Штабы Навального» экстремистскими, а Рау, по мнению Молотова, – активный их сторонник, что подтверждают судебные решения о вынесении ему штрафов за участие в незаконных публичных мероприятиях. И поэтому решение избиркома зарегистрировать Рау, считал эсер, должно быть отменено.
И суд его отменил.
Рау выдвигался на эти выборы от партии «Яблоко», освобожденной от сбора подписей в свою поддержку на выборах и в Госдуму, и в АКЗС. Он был зарегистрирован как кандидат в федеральный парламент.
Он даже само появление иска рассматривал как подтверждение того, что «по стране идут расправы с реальными оппозиционерами». Он сообщал, что, по его данным, власти края обращались к различным политическим игрокам с просьбой подать на него иск. Но решился только Молотов, которого он сравнил с Каином. Рау назвал это подлостью.
В целом по Барнаульскому округу в выборах в Госдуму также участвуют:
- Бессарабов Даниил от «Единой России»,
- Бороздин Валентин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость,
- Зырянов Виталий от «Коммунистов России»,
- Зяблицева Надежда от «Новых людей»,
- Кривов Андрей от КПРФ,
- Скосырский Алексей от ЛДПР.
16 августа стало известно, что партия «Новые люди» и Партия пенсионеров не прошли в крайизбиркоме фильтр проверки предоставленных подписей и им отказано в регистрации. Также, по данным «Толка», отказано в регистрации и кандидатам, избирающимся в краевой парламент по округам, от «Новых людей», «Родины», «Коммунистов России», частично – от «Яблока».