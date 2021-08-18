Горняк22: В Барнауле отказались от концертов и фейерверка на День города

День города Фото: nsk.kp.ru

Программу празднования 291-летия столицы Алтайского края могут вновь скорректировать – в случае ухудшения эпидемиологической обстановки

День города в Барнауле пройдет в сокращенном формате – без традиционных концертных программ и фейерверка. Об этом 17 августа сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется что решение принято по итогам заседания оргкомитета с участием главы Барнаула Вячеслава Франка с учетом «неблагоприятной эпидемиологической ситуации».

Дата празднования 291-летия столицы Алтайского края назначена на вторую субботу первого осеннего месяца – 11 сентября.

Основу праздничных мероприятий составят выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы, которые пройдут на районных площадках.

Пока остается открытым вопрос по формату проведения «Гастрономического фестиваля» на пешеходной улице Мало-Тобольской и фестиваля национальных культур в парке культуры и отдыха «Центральный».

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки программу празднования 291-летия Барнаула могут вновь скорректировать, отметили в мэрии.

ТОЛК