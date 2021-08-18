Горняк22: В России до 2023 года продлили льготную семейную ипотеку

Ипотека Фото: pixabay.com

Воспользоваться льготой смогут не только семьи, в которых есть двое и более детей, но и те, где родился первый ребенок. На кредит можно будет купить квартиру или построить частный дом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 17 августа заявил о продлении программы льготной ипотеки до 2023 года, сообщает ТАСС. Речь идет о получении кредита на покупку жилья молодыми семьями под 6% годовых.

Программа должна была закончиться в 2022 году, но теперь ее продлят до 2023 года. Льгота будет действовать в течение всего срока денежного займа. Для того, чтобы покрыть расходы, правительство почти в два раза увеличит лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 трлн рублей, рассказал Мишустин.

По мнению премьера, мера позволит не только помочь в приобретении жилья молодым родителям, но и поддержит производителей и некоторые отрасли – от стройматериалов до предметов интерьера.

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