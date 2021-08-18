Горняк22: В России могут начать вакцинацию иностранными препаратами

Вакцинация. Вакцина Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский ра,очий"

Речь идет об иностранных вакцинах от коронавируса, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов потребовал допуск в Россию иностранных вакцин от коронавируса – тех, которые сертифицированы ВОЗ, сообщает ТАСС. Он считает, что «у людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин».

По словам Бориса Титова, несмотря на то, что российский «Спутник V» ВОЗ не сертифицирован, у россиян должна быть возможность прививаться и другими вакцинами.

По данным минздрава, несколько иностранных производителей вакцин уже подали заявки на регистрацию в России – как только пройдут экспертизы, будет принято решение об их продаже.

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