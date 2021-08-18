Горняк22: Сбор денег с родителей в гимназии Барнаула признали недопустимым

Школа. Класс Фото: Анна Меньшикова

Школа может лишь рекомендовать приобрести учебные материалы для домашнего самостоятельного использования, пояснили в администрации

В комитете по образованию Барнаула выступили против сбора денег с родителей учеников гимназии № 131 на покупку учебных пособий. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на ответ за подписью председателя комитета Андрея Муля.

Ранее родители учащихся пожаловались на то, что руководство школы распорядилось сдать деньги на закупку рабочих тетрадей для младшеклассников.

В ответе говорится, что по закону такие пособия школа должна приобретать за счет средств краевого бюджета. Действия руководства гимназии признаны недопустимыми, директору учреждения Артему Семернинову уже указали на это, следует из пояснений чиновников.

Это уже не первый конфликт в образовательном учреждении за последнее время. В мае инициативная группа родителей рассказала в СМИ, что один из педагогов, Светлана Стогова, была вынуждена уволиться из-за давления, которое якобы оказывало на нее руководство учреждения.

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