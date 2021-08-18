Горняк22: Алтайский край вошел в список регионов, у которых есть проблемы с алкоголем

Алкоголь. Вечеринка Фото: pixabay.com

Эксперты подсчитали, что Алтайский край пока находится лишь в оранжевой зоне опасности, то есть это средняя выраженность проблемы потребления алкоголя, – такая практически по всей России

Фонд «Нужна помощь» обнародовал результаты исследования регионов в части употребления алкоголя и наркотиков за 2019 год. Так, жители Алтайского края отнесены фондом к регионам со средним употреблением алкоголя.

Результаты подсчитывались сразу по нескольким параметрам. Так, для Алтайского края они выглядят следующим образом:

потребление алкоголя на одного человека старше 15 лет – 10,4 литра;

общая заболеваемость алкоголизмом на 100 тысяч населения – 1 395,7 человека;

общая заболеваемость, связанная с наркотиками, на 100 тыс. населения – 1 137 человек.

Самые проблемные регионы в России, по данным исследования, это Сахалин, Амурская, Курганская область, Тува, Коми и Удмуртия.

Самые низкие показатели в России – в Ставрополье, Краснодарском крае, Дагестане, Ингушетии.

Всего в России за 2019 год обратилось с расстройствами, обусловленными алкоголем и наркотиками, 1 898 395 человек, 51 996 человек скончались за год от употребления алкоголя.

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