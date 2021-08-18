Горняк22: Disney покажет ремейк знаменитого фильма «Один дома»

Постер к фильму "Home Sweet Home Alone" Фото: twitter.com/Disney

Комедия снята по знакомому и полюбившемуся многим сюжету: ребенок остается дома один и вынужден защищать жилье от грабителей

Сервис Disney+ в своем аккаунте в Twitter сообщил о старте премьерного показа нового фильма по мотивам знаменитых рождественских комедий 1990-х «Один дома» и «Один дома – 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

Новый фильм называется Home Sweet Home Alone. Премьера состоится 12 ноября 2021 года.

По сюжету главным героем станет мальчик Макс Мерсер (роль исполняет Арч Йетс). Он останется дома один в то время, как семья уедет на каникулы в Японию. Макс будет защищать дом от грабителей.

Режиссером фильма выступил Дэн Мазер.

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