Горняк22: «Опасно сейчас»: Кадыров призвал укреплять границы и «готовиться к худшему»

Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

В Instagram-аккаунте своего сына Адама глава Чечни во время прямого эфира назвал все происходящее сейчас в Афганистане «американской аферой»

Рамзан Кадыров рассказал о своем отношении к тому, что сейчас происходит в Афганистане. Он назвал движение «Талибан» (признано в РФ террористической организацией) «американским проектом» – таким же, как Усама бен Ладен.

Кроме того, глава Республики Чечня считает, что сейчас странам, которые находятся на границе с Афганистаном, «нужно укреплять границы, готовиться к худшему». По его словам, «узбеки, киргизы, туркмены и таджики сейчас должны быть особенно начеку».

«Будет приказ – остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас», – поделился своим мнением Кадыров.

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