Горняк22: Комплекс с магазинами, гостиницей и аквапарком предлагают построить в Барнауле

Земля на Павловском тракте Фото: Дом.рф

В Барнауле выставили на торги участок федеральной земли, на котором можно построить крупный многофункциональный центр с гостиницами, магазинами и парком развлечений

Крупный участок земли, находящийся в федеральной собственности, выставили на торги в Барнауле. Он расположен на пересечении Павловского тракта и разъезда Западного (за ТРК «Арена»). Стоимость составляет 191 млн рублей, сообщает организатор процедуры – Дом.рф.

Что за участок?

Здесь разрешено строить только нежилые коммерческие здания. А размещать в них допускается кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, предприятия бытового обслуживания (химчистки, прачечные, ателье, мастерские, пункты проката и другие подобные объекты).

В общей сложности площадь территории превышает 26,2 га. Для сравнения, крупные кварталы, которые сегодня осваивают застройщики в Барнауле, занимают в среднем 12–17 га. В рамках аукциона земли разбиты на три отдельных участка, которые входят в один лот.

Из документации следует, что они имеют ровный ландшафт. В настоящее время территория пустует, не огорожена и не охраняется. Социальная инфраструктура в этой локации не развита. Через дорогу – промышленная зона, чуть дальше – коттеджные поселки Спутник и Авиатор, в 4 км – барнаульский аэропорт.

Гигантские кварталы под жилье

Земля на Павловском тракте Фото: Дом.рф

Любопытно, что за продаваемым лотом расположен гигантский участок, который вовлечен в высотную жилую застройку. Ожидается, что его выставят на торги в первом квартале 2022 года. Его площадь достигает почти 1 000 га. Такими масштабами ни один местный девелопер в Барнауле еще не строил. Стартовая цена земель пока не определена. При этом кадастровая стоимость составляет целых 6,6 млрд рублей.

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Еще один из соседних участков в 86 га в ближайшее время планирует застраивать компания «Алгоритм», которая выкупила земли на таких же торгах. Она уже разработала для этой местности проект квартала с 39 высотными домами, пятью детскими садами, двумя школами, поликлиникой, гаражными комплексами, магазинами, спортивными, культурно-развлекательными объектами.

Что построят?

Учитывая это, организаторы нынешних торгов предлагают будущим инвесторам занять всю продаваемую территорию крупным многофункциональным центром, который включит в себя торговые, гостиничные объекты, парк развлечений, аквапарк и многое другое.

Торгово-развлекательное направление обусловлено перспективой новых ЖК, а гостиничное – близостью аэропорта. Кроме того, рядом уже имеются жилые кварталы, а вместе с ними и техническая возможность подключения коммуникаций.

Прием заявок уже начался, он завершится 25 октября текущего года, после чего будут подведены итоги и объявлен победитель.

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